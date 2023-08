https://it.sputniknews.com/20230827/critica-radicale-alla-politica-statunitense-imposizione-globale-di-unagenda-di-valori-17455936.html

Critica radicale alla politica statunitense: imposizione globale di un'agenda di valori

Il caso del giorno vede Tucker Carlson, conosciuto conduttore televisivo d'oltreoceano, criticare pesantemente la politica estera del suo stesso paese, sottolineandone l'inadeguatezza nell'approccio ad altre culture. Il casus belli nasce da una precedente critica all'Ungheria da parte di David Pressman, ambasciatore americano e sostenitore dei diritti Lgbt, che ne contestava la scarsa apertura: a questo Tucker Carlson ha risposto nel corso di un discorso pubblico a Budapest, arrivando a scusarsi della politica americana caratterizzata da intromissioni finalizzate a imporre il proprio modo di sentire su un paese ancora solidamente cristiano come l'Ungheria. Un atteggiamento, questo, del tutto controproducente, stando al conduttore che durante il proprio discorso sottolinea l'incongruenza nel molestare i propri alleati nell'Europa orientale.Il crescente criticismo statunitense contro l'Ungheria non fa dunque gli interessi americani all'estero, ma quelli di una determinata agenda ideologica che finisce per influire negativamente sul piano globale, facendo deteriorare i rapporti diplomatici con tutti quei paesi che non siano culturalmente in linea con esso.Si sottolinea infatti quanto il significato più profondo della diplomazia sia l'accettazione che ogni paese ha norme e valori differenti da altri che vanno quindi accettati senza la pretesa di imporne altri. Il discorso di Tucker Carlson è subito stato riportato sul social X, dove ha riscosso un ampio supporto.

