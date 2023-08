https://it.sputniknews.com/20230826/usa-le-esercitazioni-nel-pacifico-nel-tentativo-di-riaffermare-un-passato-da-guerra-fredda-17454687.html

Usa, le esercitazioni nel Pacifico nel tentativo di riaffermare un passato da guerra fredda

Usa, le esercitazioni nel Pacifico nel tentativo di riaffermare un passato da guerra fredda

Le recenti esercitazioni che hanno interessato l'aerea dell'Indo-Pacifico dimostrano una volontà di applicare logiche "da guerra fredda". 26.08.2023

2023-08-26T14:55+0200

2023-08-26T14:55+0200

2023-08-26T14:55+0200

L’atteggiamento degli Stati Uniti nella regione dell’Indo-Pacifico si basa sul tentativo di far rivivere una logica della fine del XX secolo che è estremamente pericolosa nel clima attuale.A sostenerlo, Joe Siracusa, politologo e preside di Global Futures alla Curtin University, che ha dichiarato a Sputnik che questo tipo di manovre sono nate dai "giorni gloriosi della Guerra Fredda", ma chiaramente non sono state applicabili nel mondo moderno per decenni.Stati Uniti, Giappone, Australia e Filippine hanno riunito una grande flotta di navi d'assalto nel Mar Cinese Meridionale per esercitazioni questa settimana.Alle manovre ha partecipato tra le altre, il cacciatorpediniere giapponese JS Izumo, la nave d'assalto anfibia australiana HMAS Canberra, e altri numerosi mezzi.Assente dal gruppo la portaerei USS Ronald Reagan, ritornata in porto in Giappone dopo aver condotto esercitazioni separate.Nel frattempo, la Corea del Sud ha tenuto le sue più grandi esercitazioni di difesa nazionale degli ultimi sei anni durante le esercitazioni annuali dell’Ulchi Freedom Shield con gli Stati Uniti, e le truppe statunitensi e australiane si sono esercitate nelle esercitazioni di Malabar al largo della costa orientale dell’Australia.La settimana scorsa, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ospitato i leader del Giappone e della Corea del Sud a Camp David, fuori Washington, DC, nel tentativo di gettare le basi per un nuovo tentativo di isolare la Cina.L'Australia rappresenta il "fianco meridionale" della politica americana nel Pacifico; Il Giappone e la Corea del Sud costituiscono il fianco settentrionale Qualunque cooperazione avvenga è parte della creazione di questa sorta di approccio monolitico nei confronti della Cina, conclude il politologo.

