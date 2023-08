https://it.sputniknews.com/20230826/usa-2-legislatori-repubblicani-abbozzano-lettera-contro-altri-finanziamenti-per-assistere-lucraina-17455064.html

Usa, 2 legislatori repubblicani abbozzano lettera contro altri finanziamenti per assistere l’Ucraina

Usa, 2 legislatori repubblicani abbozzano lettera contro altri finanziamenti per assistere l’Ucraina

I due senatori intendono opporsi all'ulteriore richiesta del presidente Biden per ulteriori 24 miliardi di dollari da devolvere all'Ucraina. 26.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-26T19:07+0200

2023-08-26T19:07+0200

2023-08-26T19:07+0200

usa

washington

economia

finanza

politica

geopolitica

ucraina

mondo

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/387/75/3877537_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_447ae513f8b02d866d187349505f44d2.jpg

Il senatore americano JD Vance e il deputato Chip Roy hanno redatto una lettera che intendono inviare all'Ufficio di gestione e bilancio per opporsi alla richiesta del presidente Joe Biden di ulteriori 24 miliardi di dollari in aiuti all'Ucraina l'anno prossimo, secondo una copia del documento, ottenuto dai media statunitensi."Qual è la nostra strategia (degli Stati Uniti) e qual è il piano di uscita del presidente? Sarebbe un'assurda abdicazione alla responsabilità del Congresso accogliere questa richiesta senza conoscere le risposte a queste domande", si legge nella bozza della lettera.I legislatori, entrambi repubblicani, nella lettera esortano Biden a essere molto più trasparente e chiaro riguardo alla sua strategia in Ucraina e al modo in cui gli ingenti fondi statunitensi vengono utilizzati in quel Paese.Negli ultimi tempi si sono moltiplicati gli appelli per reindirizzare l'importante mole di denaro pubblico a questioni interne piuttosto che al paese ucraino.Un sondaggio pubblicato all’inizio di agosto ha rivelato che la maggioranza degli americani intervistati era totalmente contraria all’autorizzazione di fondi aggiuntivi per l’Ucraina.

usa

washington

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, washington, economia, finanza, politica, geopolitica, ucraina, mondo, joe biden