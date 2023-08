https://it.sputniknews.com/20230826/russia-mosca-al-via-il-torneo-internazionale-di-skateboard-grand-skate-tour-17453922.html

Russia, Mosca: al via il torneo internazionale di skateboard Grand Skate Tour

Russia, Mosca: al via il torneo internazionale di skateboard Grand Skate Tour

Al via l'evento sportivo che richiama specialisti di tutto il mondo. 26.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-26T10:45+0200

2023-08-26T10:45+0200

2023-08-26T11:14+0200

russia

sport

evento

mosca

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/12803694_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_134896d7fe893b925c453f8a1befac6e.jpg

Ai nastri di partenza per quest'oggi nel noto parco "Gorky" di Mosca il torneo internazionale di skateboard "Grand Skate Tour".L'annuncio da comunicato stampa ufficiale della competizione.Le competizioni di gara si svolgeranno dal 26 agosto fino al prossimo 2 settembre.Più di 5mila partecipanti provenienti da più di 40 Paesi di tutto il mondo si esibiranno in varie competizioni.Gare di skateboard su strada con la partecipazione dei migliori rider del mondo, duelli di skate, nonché gare di monopattino e roller freestyle: questo quanto in programma nella kermesse.Inoltre, nell'ambito del festival, è prevista una corsa notturna sui pattini a rotelle per tutta Mosca.Nel corso dell'evento in notturna i partecipanti percorreranno 5-7 km visitando i luoghi più suggestivi della capitale russa.Tra i partecipanti, cittadini di Israele, Argentina, Armenia, Cina, Cile e Etiopia tra i tanti altri.

russia

mosca

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, sport, evento, mosca, mondo