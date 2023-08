https://it.sputniknews.com/20230826/niger-le-autorita-chiedono-allambasciatore-francese-di-lasciare-il-paese-concesse-48-ore-17453271.html

Niger, le autorità chiedono all'ambasciatore francese di lasciare il Paese: concesse 48 ore

Niger, le autorità chiedono all'ambasciatore francese di lasciare il Paese: concesse 48 ore

Le autorià del Niger hanno concesso 48 ore all'ambasciatore francese per lasciare il Paese. 26.08.2023, Sputnik Italia

48 ore sono state concesse dalle autorità insediatesi in Niger dopo il golpe militare all'ambasciatore francese per lasciare il Paese.La motivazione, secondo quanto comunicato dal ministero degli Esteri del Paese, le azioni francesi contrarie agli interessi del paese africano.La Francia ha dal canto suo respinto la richiesta, pur prendendone atto, affermando che "i golpisti non ne hanno l'autorità":I rapporti tra la Francia e il Niger si sono ulteriormente deteriorati dopo il recente golpe militare.Parigi aveva fornito droni e aerei da combattimento al Paese e aveva schierato lì 1.500 soldati per combattere il terrorismo, ma i rapporti tra i due Paesi sembrano ormai esser giunti ad un capolinea.Il 3 agosto scorso le nuove autorità del Paese avevano notificato alla controparte francese la richiesta che i militari di stanza in Niger lasciassero il Paese.

