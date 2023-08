https://it.sputniknews.com/20230826/le-forze-armate-ucraine-bombardano-donetsk-con-proiettili-a-grappolo-calibro-155-mm-17453051.html

Le forze armate ucraine bombardano Donetsk con proiettili a grappolo calibro 155 mm

Le forze armate ucraine bombardano Donetsk con proiettili a grappolo calibro 155 mm

Un bombardamento ha interessato nella serata di ieri la città di Donetsk ed alcuni ulteriori distretti con uso di bombe a grappolo. 26.08.2023, Sputnik Italia

L'ufficio di rappresentanza della DPR presso il Centro comune per il controllo e il coordinamento delle questioni relative ai crimini di guerra dell'Ucraina riferisce sul proprio canale Telegram del bombardamento avvenuto questa notte ad opera dell'esercito ucraino.Viene riferito in particolare dell'uso di bombe a grappolo:Le forze armate ucraine hanno sparato 3 proiettili "tipo NATO" sulla capitale della DPR e 8 proiettili di questo tipo sul distretto di Yasinovatsky, prosegue la nota.Le munizioni a grappolo sono bandite da una convenzione internazionale ratificata da 123 Paesi, ma tra questi non figurano gli Stati Uniti e l’Ucraina.Quando vengono fatte esplodere, le bombe a grappolo espellono munizioni più piccole, alcune delle quali non funzionano per motivi tecnici. Ciò costituisce una minaccia per i civili: gli ordigni inesplosi diventano mine che possono uccidere o mutilare le persone anche molto tempo dopo la fine delle ostilità.L’Ucraina ha ricevuto munizioni a grappolo dagli Stati Uniti come parte di un ulteriore e recente pacchetto di aiuti militari.

