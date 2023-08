https://it.sputniknews.com/20230826/gli-stati-uniti-declassificano-documenti-relativi-al-colpo-di-stato-cileno-del-1973-17454399.html

Gli Stati Uniti declassificano documenti relativi al colpo di stato cileno del 1973

Gli Stati Uniti declassificano documenti relativi al colpo di stato cileno del 1973

Il governo degli Stati Uniti ha declassificato alcuni rapporti riguardanti il ​​colpo di stato avvenuto in Cile nel 1973, al quale ha partecipato il paese... 26.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-26T13:55+0200

2023-08-26T13:55+0200

2023-08-26T13:55+0200

usa

washington

documenti

sudamerica

cile

geopolitica

storia

mondo

relazioni internazionali

diplomazia internazionale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/16/12610980_0:335:3043:2047_1920x0_80_0_0_84c815e53e013be1358eb08af2b39502.jpg

"In linea con il nostro impegno per aumentare la trasparenza, il governo degli Stati Uniti ha declassificato e pubblicato parti dei rapporti quotidiani del presidente relativi al Cile, dell'8 settembre 1973 e dell'11 settembre 1973", ha dichiarato l'ambasciata degli Stati Uniti in Cile, tramite un comunicato ufficiale.I documenti rivelati facevano parte dei rapporti quotidiani ricevuti dall'allora presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon (1969-1974).Tali documenti all'epoca venivano preparati dai servizi segreti per informare il presidente sulla situazione nel paese sudamericano.Washington spiega che la declassificazione è stato un processo complesso che ha coinvolto più agenzie e che è stato fatto in risposta a una richiesta del governo cileno di "consentire una comprensione più profonda della storia che condividiamo".L'influsso statunitense nel Paese del Sud America conseguente all'appoggio del golpe non è stato banale: si è riflesso anche su aspetti culturali ed economici, "con la presenza di economisti formati all'Università di Chicago, che hanno costruito il modello economico neoliberista cileno".A evidenziarlo l'analista Javier Candia, nel corso di una sua recente intervista per GPS International.Il golpe militare del 1973L'11 settembre 1973, le Forze Armate cilene, al comando del generale Augusto Pinochet, bombardarono la sede del governo, il Palazzo de La Moneda, e rovesciarono il presidente socialista in carica, Salvador Allende (1970-1973).Il governo degli Stati Uniti ha fornito sostegno economico ai gruppi contrari ad Allende, ha organizzato propaganda di disinformazione e ha condotto azioni segrete da parte della Central Intelligence Agency (CIA) cercando di destabilizzare il suo mandato, fino all'avvenuto golpe militare.Le circostanze della morte dell'allora presidente Allende sono ancora avvolte nell'oscurità, tra chi ne ricostruisce un presunto suicido e chi afferma invece che il politico sia morto per mano degli uomini di Pinochet.

usa

washington

sudamerica

cile

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, washington, documenti, sudamerica, cile, geopolitica, storia, mondo, relazioni internazionali, diplomazia internazionale, diplomazia