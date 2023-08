https://it.sputniknews.com/20230826/canada-e-usa-si-uniscono-nella-lotta-alle-restrizioni-sul-mais-transgenico-del-messico-17453701.html

Canada e Usa si uniscono nella lotta alle restrizioni sul mais transgenico del Messico

Il Canada si unisce alle accuse degli Stati Uniti contro il Messico secondo cui il Paese latinoamericano avrebbe violato il T-MEC (accordo di libero scambio)... 26.08.2023

Ottawa sosterrà la controversia avviata da Washington contro il suo partner.L'antefatto è che il Paese del centro-america ha vietato l'utilizzo di mais transgenico per l'utilizzo umano.Il 13 febbraio il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha emanato un decreto per vietare l’ uso di mais transgenico per la preparazione di impasti e tortillas, piatti base della tradizione locale cucinati utilizzando farine ricavate dal cereale.Tuttavia, il mais transegnico può ancora essere utilizzato per l'alimentazione animale e per la lavorazione industriale di alimenti destinati al consumo umano, come bibite, cibi fritti e cereali, tra gli altri.Già nel 2020 una prima misura restrittiva fu denunciata dagli Stati Uniti come un "affronto senza supporto legale, scientifico o economico che avrebbe causato perdite multimilionarie in entrambi i Paesi e in Canada, oltre alla cancellazione di migliaia di posti di lavoro e danni alla salute della popolazione".A fronte di ciò, dopo mesi di contrasti e tensioni tra i due Paesi, il 13 febbraio il governo del Messico ha ceduto pubblicando sulla Gazzetta Ufficiale un nuovo decreto che abrogava quello iniziale, del 31 dicembre 2020: quello attuale rinvia così a gennaio 2025 l'entrata in vigore del divieto del mais transgenico negli impasti e nelle tortillas.Quest'ultimo mese, tuttavia, gli Stati Uniti hanno chiesto la creazione di un collegio arbitrale per decidere sulla legalità del divieto di importazione di mais transgenico, nel quadro del Trattato tra Messico, Stati Uniti e Canada (T-MEC).Il Messico non è l'unico Paese del mondo a limitare l'uso del mais geneticamente modificato e del glifosato agrochimico, un pericoloso prodotto chimico usato in agricoltura come diserbante. Paesi europei come il Regno Unito ne hanno vietato l’uso e anche alcuni Stati negli Usa hanno emanato leggi per limitarne l’uso.Questa sostanza è stata infatti identificata come probabile cancerogeno per l’uomo dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro.

