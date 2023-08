https://it.sputniknews.com/20230825/ryabkov-brics-valuta-altre-15-domande-di-adesione-17452305.html

Ciascuno dei partecipanti ai BRICS mostra un innegabile interesse per le attività e l'espansione dell'associazione. Lo ha affermato il viceministro degli... 25.08.2023, Sputnik Italia

"L'interesse per i BRICS e la loro espansione <...> è innegabile. Questo è quello che posso dire di ogni membro dell'associazione", ha detto."Più di 15 domande rimaste sul tavolo per un ulteriore esame sono un indicatore che c'è un elemento di novità nei BRICS, inclusa la novità geopolitica", ha continuato Ryabkov. “I formati occidentali di cooperazione, la disciplina dei blocchi, l'idea che il mondo dovrebbe essere costruito secondo il principio binario: chi non è con noi è contro di noi - tutto questo diventerà un ricordo del passato".Il viceministro degli Esteri della Federazione Russa ha assicurato che la presidenza russa dei BRICS "lavorerà per ottenere risultati". “L’Occidente sarà costretto a tenerne conto – ha sottolineato – Naturalmente i tentativi di fare pressione sui BRICS, di giocare su quelle che possono essere percepite come incoerenze negli approcci, continueranno, ma abbiamo già superato il percorso di formazione. BRICS è un'associazione che ha un peso innegabile, aumenterà in termini di influenza, anche sui processi internazionali, e l'Occidente collettivo, in un modo o nell'altro, dovrà tenerne pienamente conto."

