Orban: la decisione dell'Ucraina di sospendere il transito del gas dalla Russia danneggia l'Ungheria

Le sanzioni dell'UE contro la Russia, l'esplosione del gasdotto Nord Stream e la decisione dell'Ucraina di fermare il transito del gas russo nel 2024 hanno... 25.08.2023, Sputnik Italia

Orban ha ricordato in onda della radio Kossuth che un tempo il gas russo veniva fornito all'Europa attraverso il territorio dell'Ucraina "e tutto andava bene", ma poi la situazione è diventata molto più complicata a causa delle sanzioni contro la Russia e del sabotaggio sul gasdotto Nord Stream."È stato fatto saltare in aria e tutti sanno chi lo ha fatto", ha detto il premier.Inoltre, "gli ucraini dicono che dal 2024 il gas non circolerà più attraverso il loro territorio", ha detto Orban a proposito dell'intenzione di Kiev di non rinnovare l'accordo di transito in scadenza l'anno prossimo.Per garantire la propria sicurezza energetica, ha sottolineato, l'Ungheria è costretta a cercare nuove fonti e rotte per la fornitura di risorse energetiche, basandosi sulle forniture di gas dall'Azerbaigian e dal Turkmenistan attraverso la Turchia, che sta diventando uno stato di transito chiave. Secondo Orban, la Turchia "ha la mano sulla valvola del gas"."Se è aperta, il gas scorre, se è chiusa, il gas non scorre", ha detto riferendosi al gasdotto Turkish Stream e alle sue diramazioni, attraverso le quali il gas russo viene esportato in Europa, compresa l'Ungheria.Inoltre, in futuro Budapest conta sulla fornitura di gas naturale liquefatto dal Qatar, che potrà essere consegnato ai terminali nei porti croati e da lì all'Ungheria.

