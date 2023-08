https://it.sputniknews.com/20230825/media-tedeschi-fonti-confermano-la-scia-ucraina-delle-esplosioni-a-nord-stream-17452826.html

Media tedeschi: fonti confermano la scia ucraina delle esplosioni a Nord Stream

Media tedeschi: fonti confermano la scia ucraina delle esplosioni a Nord Stream

Fonti vicine all'inchiesta sull'esplosione dei gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2 confermano i precedenti resoconti dei media secondo cui le tracce portano... 25.08.2023, Sputnik Italia

"Ci sono prove sempre più evidenti che dietro gli attacchi al gasdotto Nord Stream potrebbero esserci criminali legati all'Ucraina. Ufficialmente, la procura federale continua a indagare sugli ignoti. Tuttavia, secondo ZDF Frontal e Spiegel, coloro che hanno familiarità con le indagini ritengono che le tracce conducano all'Ucraina, particolarmente convincenti. Non ci sono prove attendibili che i sospettati provengano dalla Russia", scrive ZDF.Va notato che l'inchiesta continua a collegare le esplosioni sui gasdotti con lo yacht Andromeda. "È stato riferito che il gruppo si trovava in Ucraina prima e dopo le esplosioni nel Mar Baltico. Ciò è stato dimostrato dai dati tecnici che gli agenti hanno potuto studiare. Spiegel e ZDF lo hanno appreso dai servizi speciali", aggiunge ZDF.Il 26 settembre 2022 si sono verificate esplosioni su due gasdotti russi per l'esportazione di gas verso l'Europa: Nord Stream e Nord Stream 2. Germania, Danimarca e Svezia non escludono un sabotaggio mirato. L'operatore di Nord Stream, Nord Stream AG, ha riferito che la distruzione dei gasdotti non ha precedenti ed è impossibile stimare i tempi delle riparazioni. La procura generale della Russia ha avviato un caso per un atto di terrorismo internazionale.Il giornalista statunitense Seymour Hersh, vincitore del Premio Pulitzer, ha pubblicato la sua inchiesta l'8 febbraio, nella quale ha citato una fonte che afferma che nel giugno 2022, sotto la copertura delle esercitazioni Baltops, sono stati piazzati degli ordigni esplosivi sotto i gasdotti russi da parte dei sommozzatori della Marina statunitense, supportati da specialisti norvegesi.Secondo Hersh, la decisione sull'operazione è stata presa dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden dopo nove mesi di discussioni con i funzionari dell'amministrazione che si occupano di questioni di sicurezza nazionale. Il Pentagono ha poi dichiarato a Sputnik che gli Stati Uniti non hanno nulla a che fare con il sabotaggio.

