https://it.sputniknews.com/20230825/lukashenko-prigozhin-non-mi-chiese-garanzie-di-sicurezza-17452929.html

Lukashenko: Prigozhin non mi chiese garanzie di sicurezza

Lukashenko: Prigozhin non mi chiese garanzie di sicurezza

Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha dichiarato che Yevgeny Prigozhin non gli ha mai chiesto garanzie di sicurezza personali. 25.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-25T15:37+0200

2023-08-25T15:37+0200

2023-08-25T15:37+0200

russia

bielorussia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/14002361_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_487498817059496e2e6e7e34bf191f09.jpg

"Per rispondere direttamente a questa domanda: non devo garantire la sicurezza di Prigozhin. Questa è, la prima cosa. Il secondo punto è che la conversazione non è mai stata in questo tono", ha affermato il presidente bielorusso, parlando dell'incidente dell'aereo del capo della Wagner."Non posso dire chi è stato. Non diventerò avvocato nemmeno per mio fratello maggiore. Ma conosco Putin. E' una persona prudente, molto calma e persino lenta, che prende decisioni su altre questioni meno complesse. Perciò, non riesco a immaginare che Putin abbia fatto questo, che la colpa sia di Putin", ha aggiunto Lukashenko.

russia

bielorussia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, bielorussia