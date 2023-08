https://it.sputniknews.com/20230825/grecia-rescinde-il-contratto-con-la-russia-per-la-manutenzione-dei-sistemi-di-difesa-aerea-17452084.html

Atene ha deciso di rescindere il contratto con la Russia per il supporto tecnico e la manutenzione dei sistemi missilistici antiaerei Tor-M1 e Osa-AKM in... 25.08.2023

Secondo pronews.gr, il governo greco ha deciso di abbandonare il programma di sostegno agli armamenti e di non firmare nuovi contratti. Ciò significa che ora c'è il conto alla rovescia verso il ritiro completo del sistema di difesa aerea, poiché i pezzi di ricambio dureranno solo pochi mesi.Il portale definisce politica la decisione e precisa che il governo "ha buttato via" un miliardo di euro.La decisione delle autorità greche è diventata nota dopo che un documento "top secret" è stato erroneamente pubblicato in Parlamento. Il documento è stato successivamente cancellato, riferisce Sputnik.In totale, l'esercito e l'aeronautica greca sono armati con 21 sistemi missilistici semoventi Tor-M1 e 38 sistemi missilistici guidati semoventi Osa-AK / AKM classe SHORADS. Tutti si trovano sulle isole del Mar Egeo. Questi sistemi sono stati acquistati circa 20 anni fa, ma sono ancora indispensabili, osserva pronews.gr.Inoltre, il portale non esclude che, insieme al sistema di difesa aerea a lungo raggio S-300PMU1, i sistemi dismessi verranno reindirizzati attraverso paesi terzi verso l'Ucraina.

