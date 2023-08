https://it.sputniknews.com/20230825/danimarca-vietera-di-bruciare-libri-religiosi-17452497.html

Danimarca vieterà di bruciare libri religiosi

Danimarca vieterà di bruciare libri religiosi

Il ministro della Giustizia danese Peter Hummelgaard ha affermato che il governo danese intende vietare il rogo di libri religiosi, compreso il Corano, nel... 25.08.2023, Sputnik Italia

Secondo l'Associated Press, il ministro della Giustizia danese ha affermato che il governo intende espandere le restrizioni esistenti sul rogo di bandiere straniere e vietare "la gestione impropria di oggetti di significativo significato religioso per la comunità religiosa"."Il disegno di legge prevede sanzioni per cose come rogo del Corano o della Bibbia in luoghi pubblici", ha detto Hummelgaard, sottolineando che tali attività sarebbero punibili con una multa o con la reclusione fino a due anni.Il ministro degli Esteri danese Lars Løkke Rasmussen, dal canto suo, ha affermato che le misure adottate sono "un importante segnale politico che la Danimarca vuole inviare al mondo".In precedenza è stato riferito che il Ministero degli Esteri turco ha già chiamato cinque volte l'Incaricato d'Affari dell'Ambasciata danese a causa di rogo del Corano a Copenaghen.In estate in Svezia e Danimarca si sono svolte azioni con la profanazione e il rogo del Corano, libro sacro per i musulmani. L'Organizzazione per la Cooperazione Islamica e molti dei suoi membri hanno condannato fermamente tali azioni.

