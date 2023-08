https://it.sputniknews.com/20230825/cinque-paesi-chiederanno-a-consiglio-ue-di-estendere-divieto-su-import-di-grano-ucraino-17452602.html

Cinque paesi chiederanno a Consiglio UE di estendere divieto su import di grano ucraino

Cinque paesi chiederanno a Consiglio UE di estendere divieto su import di grano ucraino

Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Ungheria e Romania si rivolgeranno alla Commissione europea con la richiesta di prorogare il divieto sulle importazioni di... 25.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-25T15:16+0200

2023-08-25T15:16+0200

2023-08-25T15:16+0200

ue

ucraina

politica

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/02/0a/16980088_0:5:3073:1733_1920x0_80_0_0_3ddb6e707dd53abce9db1f5d913df14b.jpg

"Oggi, su nostra richiesta, si è svolto un incontro virtuale di cinque ministri dei paesi confinanti (con l'Ucraina, ndr). Abbiamo sviluppato una posizione comune, che presenteremo alla prossima riunione del Consiglio europeo", ha detto Telyus.Telyus ha spiegato che la posizione comune contiene tre punti principali."Il primo è che sosteniamo i pagamenti aggiuntivi per il transito (del grano ucraino attraverso i paesi dell'UE - ndr). Il punto successivo è che sosteniamo il divieto di importazione (di grano dall'Ucraina - ndr) fino alla fine dell'anno. In terzo luogo, l'elenco è stato flessibile in modo che alcuni prodotti potessero essere aggiunti, ad esempio i lamponi o l'olio di semi di girasole", ha affermato il ministro polacco."Ciascuno dei cinque ministri ha dichiarato che non vede altra possibilità. Nessuno si è astenuto", ha aggiunto.Secondo Telyus, da gennaio ad agosto di quest'anno, dalla Polonia sono state esportate circa 10 milioni di tonnellate di grano e da aprile ad agosto circa sei milioni. Allo stesso tempo, dall’inizio dell’anno sono state importate in Polonia circa un milione di tonnellate di cereali dall’Ucraina. Da giugno grano ucraino non è stato consegnato al mercato polacco.In precedenza, la Commissione europea aveva annunciato di aver adottato misure per importare alcuni raccolti di grano dall’Ucraina. Le misure mirano a eliminare le difficoltà logistiche associate a questi prodotti in Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia. Sono entrati in vigore dal 2 maggio al 5 giugno 2023, successivamente il divieto è stato prorogato fino al 15 settembre.

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ue, ucraina, politica, economia