Ambasciata giapponese a Pechino invita i connazionali in Cina a "essere prudenti"

Ambasciata giapponese a Pechino invita i connazionali in Cina a "essere prudenti"

L'Ambasciata del Giappone in Cina, alla luce delle aspre critiche di Pechino nei confronti dello scarico di acqua della centrale nucleare di Fukushima-1... 25.08.2023, Sputnik Italia

"Vi chiediamo di essere prudenti perché non si possono escludere imprevisti. Quando uscite, cercate di essere prudenti, in particolare, di non parlare ad alta voce in giapponese senza necessità. Se avete bisogno di visitare l'ambasciata, controllate attentamente cosa sta succedendo intorno" , si legge in una nota sul sito web della missione diplomatica.Giovedì TERCO ha iniziato a scaricare nell'oceano l'acqua che precedentemente veniva utilizzata per raffreddare i reattori danneggiati, e poi è stata trattata nel sistema ALPS. Il sistema consente di ripulirla da 62 tipi di radionuclidi, ad eccezione del trizio. Quest'acqua viene immagazzinata in serbatoi giganti presso la centrale. Ad oggi, è stato riempito quasi il 90% del loro volume di 1,37 milioni di tonnellate.Iniziata ieri, la fase di prova dello scarico delle acque durerà 17 giorni, durante i quali si prevede il rilascio nell'oceano di 7.800 metri cubi d'acqua. Il volume totale di acqua scaricata dalla centrale nucleare di Fukushima-1 in Giappone durante l'anno fiscale 2023, che terminerà il 31 marzo 2024, ammonterà a 31,2mila tonnellate con una concentrazione di trizio radioattivo di 5 trilioni di becquerel. Come hanno affermato i rappresentanti della TEPCO in una conferenza stampa venerdì, la concentrazione di trizio nell'acqua scaricata rientra nella norma stabilita e nell'acqua di mare entro 3 chilometri dalla centrale nucleare - al di sotto del livello di 10 becquerel per litro stabilito per il rilevamento.Nonostante ciò, da giovedì la Cina ha vietato le importazioni di prodotti ittici di fabbricazione giapponese e ha anche affermato che aumenterà i controlli doganali per altri tipi di prodotti giapponesi. Le autorità giapponesi, a loro volta, hanno chiesto a Pechino di annullare questa decisione.

