Stati Uniti e Venezuela tengono colloqui sull'allentamento delle sanzioni petrolifere

Stati Uniti e Venezuela tengono colloqui sull'allentamento delle sanzioni petrolifere

Le autorità statunitensi stanno valutando la possibilità di allentare le sanzioni contro il settore petrolifero del Venezuela a una condizione: se il Paese... 24.08.2023, Sputnik Italia

Washington vuole tenere colloqui tra il presidente venezuelano Nicolas Maduro e l'opposizione politica del Paese sulle elezioni. Le sanzioni statunitensi sono state imposte dopo che Maduro è stato rieletto capo di Stato nel 2018. Allo stesso tempo, il governo americano è pronto ad un allentamento delle sanzioni se il Venezuela “adotta misure per ripristinare la democrazia”, ha affermato un rappresentante del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca.In un nuovo round di colloqui con il paese sudamericano, gli Stati Uniti hanno avanzato una proposta concreta per riconsiderare le sanzioni petrolifere in modo che gli acquirenti in Europa e in altre regioni possano riprendere le importazioni di petrolio venezuelano, seondo alcune fonti del canale televisivo. Se verranno concordate richieste politiche, le restrizioni al commercio del petrolio venezuelano rimarranno solo per i paesi soggetti a sanzioni separate da parte degli Stati Uniti, tra cui Cina, Iran e Russia.La versione precedente della proposta era stata respinta a luglio dal capo dell'Assemblea nazionale venezuelana (che controlla le attività estere del paese), Dinora Figuera, dopo aver discusso con le principali forze di opposizione del paese. Allo stesso tempo, il capo della squadra negoziale, Jorge Rodriguez, ha affermato che il Venezuela non permetterà l’osservazione internazionale di alcuna elezione.

