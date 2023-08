https://it.sputniknews.com/20230824/putin-colloqui-su-dichiarazione-finale-brics-difficili-in-futuro-lavoro-su-moneta-di-scambio-unica-17450438.html

Putin: colloqui su dichiarazione finale BRICS difficili, in futuro lavoro su moneta di scambio unica

Putin: colloqui su dichiarazione finale BRICS difficili, in futuro lavoro su moneta di scambio unica

Non è stato facile raggiungere un accordo sulla dichiarazione finale dei BRICS, compresa la questione dell’allargamento. Ha affermato Putin in una conferenza... 24.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-24T10:17+0200

2023-08-24T10:17+0200

2023-08-24T10:17+0200

brics

russia

vladimir putin

politica

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/08/18/17450419_0:301:3106:2048_1920x0_80_0_0_1550491f67bf59f90a8842dd1a57a808.jpg

"Il presidente Ramaphosa ha dimostrato una straordinaria abilità diplomatica nel coordinare tutte le posizioni, comprese quelle riguardanti l'allargamento dei BRICS", ha detto Putin.Il presidente russo si è congratulato con i nuovi membri dell’organizzazione e ha sottolineato che la Russia continuerà a lavorare per espandere l'influenza dei BRICS nel mondo.La questione della moneta unica dei BRICS è molto complicata, ma i paesi dell'associazione si muoveranno in questa direzione, ha promesso il presidente russo Vladimir Putin."La questione della moneta unica è una questione complessa, ma in un modo o nell'altro ci muoveremo verso la risoluzione di questi problemi", ha dichiarato Putin.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

brics, russia, vladimir putin, politica, economia