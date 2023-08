https://it.sputniknews.com/20230824/die-welt-baerbock-delusa-dallo-scorso-effetto-delle-sanzioni-contro-la-russia-17450555.html

Die Welt: Baerbock delusa dallo scorso effetto delle sanzioni contro la Russia

Die Welt: Baerbock delusa dallo scorso effetto delle sanzioni contro la Russia

Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock è deluso dallo scarso effetto delle sanzioni sull’economia russa. Lo riporta Die Welt con riferimento ad... 24.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-24T11:05+0200

2023-08-24T11:05+0200

2023-08-24T11:05+0200

germania

ucraina

russia

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/02/0b/16985714_0:157:3073:1885_1920x0_80_0_0_4c2bd66b578ba613128edfec8192dd66.jpg

“In realtà, le sanzioni economiche dovrebbero avere un effetto economico. Ma non è così. Perché la logica delle democrazie non funziona nelle autocrazie”, ha detto Baerbock.A suo avviso, i politici europei hanno capito che la crisi ucraina non può essere risolta con “decisioni razionali, misure razionali adottate da governi civili”.Nell'intervista a Lamby Burbock ha criticato anche l'iniziale riluttanza del governo tedesco a recarsi a Kiev.Baerbock è stato il primo membro del governo a visitare l'Ucraina. Si è recata nel Paese il 10 maggio 2022, due mesi e mezzo dopo l'inizio del conflitto. Durante questo periodo, molti leader e politici di paesi europei sono stati lì. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha effettuato una visita del genere solo nel giugno 2022.Alla domanda di Lamby se si fosse pentita di aver fatto qualcosa durante il suo mandato, Baerbock ha risposto: "Forse saremmo dovuti andare in Ucraina presto".Baerbock è stata intervistata da Lamby il 10 luglio 2023. Lamby, giornalista e regista di documentari, segue il lavoro dei membri del governo Scholz da quando hanno prestato giuramento l'8 dicembre 2021.

germania

ucraina

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

germania, ucraina, russia, politica