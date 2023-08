https://it.sputniknews.com/20230824/ankara-spera-che-lincontro-putin-erdogan-si-terra-a-settembre-la-data-non-e-stata-fissata---fonte-17451397.html

Ankara spera che l'incontro Putin-Erdogan si terrà a settembre, la data non è stata fissata - fonte

Ankara spera che l'incontro Putin-Erdogan si terrà a settembre, la data non è stata fissata - fonte

Ankara si auspica che i negoziati tra i presidenti russo e turco Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan si svolgano nel mese di settembre

Giovedì il canale Telegram BRIEF, citando una fonte, ha affermato che la visita del presidente turco a Sochi per incontrare il suo omologo russo è prevista per il 4 settembre. Secondo le informazioni del quotidiano Yeni Şafak ottenute da fonti presidenziali, l'eventuale visita del presidente Erdogan in Russia è fondamentale per raggiungere un accordo sul "patto sul grano". D’altro canto, si afferma che la Turchia considera “malsane” le rotte alternative senza la Russia. Il consigliere presidenziale Akif Çağatay Kılıç partirà per l'Ucraina, mentre il ministro degli Esteri Hakan Fidan dovrebbe visitare Ucraina e Russia."Come ha già affermato il presidente (Tayyip Erdogan), ci auspichiamo che l'incontro si terrà a settembre. Ma non ci sono ancora dettagli sulla data e sul luogo, i canali diplomatici ne stanno discutendo. Informeremo il pubblico", ha spiegato la fonte.

