AIEA conferma sversamento di acqua dalla centrale nucleare di Fukushima in Giappone

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha confermato l'inizio dello scarico di acqua nell'oceano dalla centrale nucleare di Fukushima-1 in Giappone... 24.08.2023, Sputnik Italia

"Gli esperti dell'AIEA sono sul posto per essere gli occhi della comunità internazionale e garantire che lo sversamento venga effettuato come previsto e soddisfi gli standard di sicurezza dell'AIEA... Con la nostra presenza, contribuiamo a creare la necessaria fiducia che il processo si svolga in un modo sicuro e trasparente", - ha affermato il direttore dell’agenzia Rafael Grossi.L'agenzia riferisce che gli esperti dell'AIEA hanno precedentemente prelevato un campione dal primo lotto di acqua preparata per lo scarico e hanno concluso che il contenuto di trizio in esso è ben al di sotto del limite consentito di 1.500 becquerel per litro.Gli esperti rimarranno sul posto fino alla fine dei lavori, sottolinea la nota.

