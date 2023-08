https://it.sputniknews.com/20230823/un-mig-29-russo-scorta-un-aereo-p-8a-poseidon-norvegese-sul-mare-di-barents-17448935.html

Un MiG-29 russo scorta un aereo P-8A Poseidon norvegese sul Mare di Barents

Secondo quanto dichiarato dal dicastero militare russo, il 23 agosto i sistemi di controllo dello spazio aereo russo hanno rilevato un obiettivo aereo in avvicinamento al confine di stato della Federazione Russa. Per identificarlo e prevenire la violazione del confine, è stato fatto decollare un caccia MiG-29 delle forze di difesa aerea della Flotta del Nord in servizio."L'equipaggio dell'aereo da caccia russo ha identificato l'obiettivo aereo come un aereo da pattuglia base Poseidon P-8A dell'aeronautica militare norvegese. Mentre l'aereo da caccia russo si avvicinava, l'aereo militare straniero ha effettuato un'inversione a U dal confine di stato della Russia Federazione Russa. Non è consentita la violazione del confine di Stato della Federazione Russa", ha affermato il Ministero.Il ministero ha sottolineato che il volo del MiG-29 è stato effettuato rigorosamente in conformità con le regole internazionali per l'uso dello spazio aereo su acque neutre, il caccia non ha attraversato le vie aeree, non ha effettuato un avvicinamento pericoloso all’aereo straniero.

