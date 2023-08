https://it.sputniknews.com/20230823/putin-invita-i-paesi-brics-ai-giochi-del-futuro-17448649.html

Putin invita i paesi BRICS ai "Giochi del futuro"

Putin invita i paesi BRICS ai "Giochi del futuro"

"La Russia continuerà a promuovere in ogni modo possibile l'ulteriore sviluppo dei contatti nello sport e negli scambi giovanili. In particolare, i giochi BRICS sono previsti per giugno 2024. Saremo lieti di accogliere le squadre dei paesi dell'associazione al torneo internazionale dei Giochi del futuro che si terrà a Kazan il prossimo anno. Queste competizioni sono una combinazione unica di discipline sportive dinamiche con i videogiochi e i dispositivi tecnologici più popolari. Una buona opportunità di contatti e comunicazione amichevole sarà presentata nel marzo 2024 a Sochi al Festival Mondiale della Gioventù", ha detto Putin.A maggio, il ministro dello Sport della Federazione Russa Oleg Matytsin, in un incontro del presidente russo Vladimir Putin con il governo, ha proposto di organizzare i Giochi sportivi BRICS in Russia nel 2024. Come previsto, i Giochi BRICS si terranno a Kazan dal 12 al 23 giugno 2024.Il Festival Mondiale della Gioventù si terrà dal 1° al 7 marzo 2024 sul territorio federale di Sirius, situato sulla costa del Mar Nero. L’accettazione delle domande è iniziata il 24 giugno. Sergey Kiriyenko, primo vice capo dell'amministrazione presidenziale della Federazione Russa, ha affermato che al Festival Mondiale della Gioventù si riuniranno oltre 20.000 partecipanti provenienti da più di 180 paesi."Giochi del futuro" è una nuova gara internazionale in 16 discipline ibride. Ognuna di esse combina il concetto di "phygital" (fisico + digitale), ovvero combina sport classici ed e-sport o tecnologia VR/AR. Il programma sportivo include gare di eSport, AR/VR, un torneo di robot, cybatletics, gare di droni e altro. La prima gara si terrà a Kazan dal 23 febbraio al 2 marzo 2024.

