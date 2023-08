https://it.sputniknews.com/20230823/putin-e-intervenuto-al-summit-dei-brics-17447986.html

Putin è intervenuto al summit dei BRICS

Putin è intervenuto al summit dei BRICS

Mercoledì i leader del blocco economico si rivolgeranno ai partecipanti al vertice. Il secondo giorno del vertice si terranno anche le sessioni plenarie. Il... 23.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-23T12:17+0200

2023-08-23T12:17+0200

2023-08-23T12:18+0200

brics

russia

vladimir putin

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/08/17/17447825_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_54151a2b5144a8e94a31ed9cf92f8920.jpg

Il capo dello Stato russo ha osservato che i “cinque” – Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica – si sono affermati sulla scena internazionale, difendendo l’opinione della maggioranza mondiale.L'alleanza BRICS sostiene la formazione di un ordine mondiale multipolare basato sul diritto internazionale, compreso il diritto dei popoli al proprio sviluppo, ha sottolineato Putin."Siamo contrari a qualsiasi tipo di egemonia, esclusività che viene propagandata da alcuni paesi e una nuova politica basata su questo postulato, la politica del colonialismo continuo, cioè il neocolonialismo", ha aggiunto.Putin ha invitato i membri dei "cinque" a espandere gli scambi in valute nazionali e la cooperazione interbancaria. La Russia si auspica un'intensificazione della cooperazione tra i paesi BRICS nel campo della ricerca ed è pronta a condividere le tecnologie, ha sottolineato il presidente russo.Parlando della situazione in Ucraina, Putin ha affermato che l’obiettivo di Mosca è quello di porre fine alla guerra scatenata dal regime di Kiev e sostenuta dall’Occidente contro i civili nel Donbass."Siamo grati ai nostri colleghi dei BRICS che sono attivamente coinvolti nel tentativo di porre fine a questa situazione e raggiungere una soluzione giusta con mezzi pacifici", ha detto il presidente russo.Putin ha annunciato che la Russia, come presidente di turno, intende tenere il prossimo vertice dell’organizzazione nell’ottobre del 2024 a Kazan.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

brics, russia, vladimir putin, politica