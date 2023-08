https://it.sputniknews.com/20230823/negli-usa-e-stata-riconosciuta-la-dipendenza-dal-combustibile-nucleare-russo-17447392.html

Negli USA è stata riconosciuta la dipendenza dal combustibile nucleare russo

Negli USA è stata riconosciuta la dipendenza dal combustibile nucleare russo

Gli Stati Uniti subiscono perdite per via dell’eccessiva dipendenza dalla Russia per il combustibile nucleare e per risolvere questo problema intendono... 23.08.2023, Sputnik Italia

Lo riferisce Bloomberg citando il consigliere nucleare della Casa Bianca Pranaya Vaddi e l'amministratore delegato della divisione americana della Urenco Karen Fili."Siamo noi a subire perdite per via dell'eccessiva dipendenza dalla Russia nel settore del combustibile nucleare... E non solo noi, ma il mondo intero", ha affermato Vaddi all'agenzia.Secondo Bloomberg, l'impianto di Urenco, situato nello stato americano del New Mexico, fornisce circa un terzo del fabbisogno statunitense di uranio arricchito ed è in procinto di aumentare la produzione del 15%.L'espansione pianificata dello stabilimento Urenco nel New Mexico sarà completata nel 2027, ha affermato Fili. Ha osservato che, insieme all'aumento della capacità della società madre in Europa, ciò sarebbe sufficiente a coprire la quota di Rosatom nel mercato statunitense. Tuttavia, non ha fornito dettagli su quanto potrebbero costare le misure adottate."Siamo una decisione molto sensata per gli Stati Uniti. L'aumento della produzione di Urenco sarà sufficiente a coprire qualsiasi carenza nelle importazioni dalla Russia", ha detto Fili.Allo stesso tempo, l’ex vice segretario all’Energia degli Stati Uniti, e ora amministratore delegato della società per la produzione di uranio arricchito per l’uso nelle centrali nucleari Centrus Energy, Dan Poneman, ritiene che un aumento della capacità della centrale Urenco negli Stati Uniti del 15% non è sufficiente ad alimentare i reattori del mondo. "L'arricchimento non russo non è sufficiente per alimentare i reattori del mondo... Non ci si avvicina nemmeno lontanamente", ha detto Poneman.

