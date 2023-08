https://it.sputniknews.com/20230823/ministero-esteri-russo-mosca-rispondera-ai-tentativi-di-attacco-da-parte-di-kiev-17448847.html

Ministero Esteri russo: Mosca risponderà ai tentativi di attacco da parte di Kiev

Ministero Esteri russo: Mosca risponderà ai tentativi di attacco da parte di Kiev

La Russia non lascerà senza risposta gli attacchi dell'Ucraina contro siti civili nella Federazione Russa, Mosca non intende ignorare il ruolo dei servizi... 23.08.2023, Sputnik Italia

"Tali azioni criminali del regime neonazista di Kiev, che, grazie agli sforzi dei paesi della NATO, è diventato uno strumento di confronto con la Russia, diventeranno oggetto della massima attenzione da parte delle forze dell'ordine della Federazione Russa. Le nostre forze armate, che svolgono gli importantissimi compiti di denazificazione e demilitarizzazione dell'Ucraina, non li lasceranno senza risposta", ha affermato Zakharova in una nota pubblicata sul sito web del ministero degli Esteri russo."Non intendiamo ignorare il ruolo in questi crimini dei servizi speciali dei paesi occidentali, che forniscono ai neonazisti ucraini informazioni di intelligence che aiutano a costruire le rotte di tali droni", ha aggiunto.

