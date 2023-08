https://it.sputniknews.com/20230823/a-kazan-si-e-svolto-il-forum-diplomazia-del-nuovo-mondo-multipolare-17448346.html

A Kazan si è svolto il forum "Diplomazia del nuovo mondo multipolare"

Il tema principale del forum è stato il confronto con il soft power dell’Occidente globale, e il compito principale è stato di gettare le basi per le future relazioni tra la Russia e i nuovi partner.Giovani diplomatici della CSI, dell'Asia, dell'Africa e dell'America Latina hanno discusso dello sviluppo dei legami umanitari e del soft power in politica estera.L'ultimo giorno del forum è stato firmato un documento finale in cui si sottolinea l'importanza degli sforzi congiunti nella formazione di un mondo policentrico basato sul diritto internazionale, nonché sullo sviluppo del concetto di "diplomazia orizzontale" (rete di giovani diplomatici in carica) a livello nazionale, regionale e multilaterale come strumento efficace per la cooperazione dei giovani diplomatici. I delegati si sono espressi inoltre contro la riabilitazione del fascismo e del nazismo.Nell'ambito del forum si è svolta la cerimonia ufficiale di ammissione dei nuovi membri all'Associazione Internazionale dei Giovani Diplomatici (IAYD).20 diplomatici hanno aderito all'IAMD, compresi quelli provenienti da Abkhazia, Angola, Bolivia, Burkina Faso, Venezuela, Myanmar, Sierra Leone, Tagikistan, Ossezia del Sud, Sud Sudan e Repubblica Centrafricana.

