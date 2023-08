https://it.sputniknews.com/20230822/russia-il-senatore-kosachev-su-missione-dei-brics-offrire-a-tutti-le-condizioni-piu-confortevoli-17445716.html

Russia, il senatore Kosachev su missione dei BRICS: offrire a tutti le condizioni più confortevoli

Russia, il senatore Kosachev su missione dei BRICS: offrire a tutti le condizioni più confortevoli

Il Presidente della Commissione Affari Esteri Kosachev in una intervista per il giornale del Parlamento russo ha voluto sottolineare quanto la priorità del... 22.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-22T16:33+0200

2023-08-22T16:33+0200

2023-08-22T16:33+0200

brics

economia

russia

dichiarazioni

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/154/27/1542759_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_1597f74d0c9ca5162dadc5e0644b7909.jpg

Il ruolo del raggruppamento dei BRICS non dovrebbe essere dettato dalla fretta, né ridursi ad un confronto con il G7.Questo in sintesi quanto pronunciato dal Presidente della Commissione Affari Esteri della Federazione Russa, il senatore Konstantin Kosachev, in una recente intervista per il giornale del Parlamento russo.L'attenzione del vertice è tutta concentrata sui nuovi candidati per l'adesione, passo su cui è necessario agire con attenzione, sottolinea Kosachev."Ogni nuovo membro dovrebbe essere percepito con uguale entusiasmo da tutti i paesi BRICS senza eccezioni. Dobbiamo tutti fare passi avanti in questa direzione insieme. Pertanto, penso che il processo sarà graduale", ha osservato Kosachev.Il fulcro delle poliiche dell'organizzazione, sottolinea il Vice-presidente, dovrà essere il poter offrire a tutti nel mondo, un modello di ordine mondiale utile a tutti, come si evince dall'estratto del suo intervento, riportato qui in calce:Il vertice dei Paesi del BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa), è iniziato il 22 agosto a Johannesburg, in Sud Africa.

brics

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

brics, economia, russia, dichiarazioni, mondo