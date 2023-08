Putin interviene in videoconferenza al vertice BRICS annunciando l'irreversibile de-dollarizzazione

https://it.sputniknews.com/20230822/putin-interviene-in-videoconferenza-al-vertice-brics-annunciando-lirreversibile-de-dollarizzazione-17446562.html

Il presidente russo Vladimir Putin è intervenuto questa sera in una videoconferenza parlando al vertice dei Paesi del BRICS.Con l'occasione ha sottolineato come a guidare l'organizzazione siano i principi di uguaglianza tra i membri, come si evince dalle sue stesse parole riportate qui in calce:"La Federazione Russa, ha proseguito Putin, "è pronta a lavorare insieme per promuovere approcci equilibrati ai problemi climatici nell'arena internazionale".Sulla questione degli accordi sul commercio del grano e dei prodotti cerealicoli, il presidente Putin ha dichiarato che la Russia è disponibile a tornare all'accordo, in caso di "reale adempimento degli obblighi verso la parte russa".Ma il presidente ha anche sollevato la questione dei cambiamenti climatici:Circa le questioni monetarie, il presidente Putin ha annunciato che il processo di de-dollarizzazione è ormai irreversibile tra i Paesi che appartengono all'organizzazione Brics.

