Presidente sudafricano Ramaphosa: Sudafrica e Cina hanno posizioni simili sull’Ucraina

Il Sudafrica e la Cina hanno posizioni simili sulla risoluzione del conflitto ucraino, ha dichiarato il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa durante una... 22.08.2023, Sputnik Italia

Il leader sudafricano ha inoltre sottolineato che lui e il suo omologo cinese attendono con ansia di discutere con altri leader dei BRICS l'inclusione di nuovi membri nel blocco durante ulteriori eventi congiunti a margine del vertice. Il ministero degli Esteri sudafricano ha dichiarato in precedenza che 23 Paesi hanno chiesto ufficialmente di entrare a far parte dei BRICS, mentre altri Stati hanno espresso il loro interesse a livello informale. In totale, il Sudafrica ha invitato al vertice 67 Paesi del "Sud globale" e dell'Africa. Il vertice dei BRICS si tiene in Sudafrica dal 22 al 24 agosto. La Russia è rappresentata agli incontri dal ministro degli Esteri Sergei Lavrov, mentre il presidente russo Vladimir Putin parteciperà al vertice in formato video. Il BRICS riunisce Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, ma di recente almeno 19 Stati hanno espresso il desiderio di aderire al blocco economico, tra cui Argentina, Iran, Algeria, Tunisia, Turchia, Arabia Saudita ed Egitto. Il Sudafrica ha assunto la presidenza dei BRICS dalla Cina all'inizio di quest'anno e durerà tutto il 2023.

