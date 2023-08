https://it.sputniknews.com/20230822/ministro-russo-lavrov-i-brics-pronti-a-diventare-un-pilastro-del-nuovo-ordine-mondiale-policentrico-17444124.html

Ministro russo Lavrov: i Brics pronti a diventare un pilastro del nuovo ordine mondiale policentrico

Ministro russo Lavrov: i Brics pronti a diventare un pilastro del nuovo ordine mondiale policentrico

Il ministro degli Esteri russo parla dei BRICS alla vigilia della riunione del gruppo, sottolineando che non cercano di diventare un nuovo gruppo egemone... 22.08.2023, Sputnik Italia

"I BRICS non mirano a diventare un "nuovo egemone collettivo".A dichiararlo, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, in un articolo per il quotidiano sudafricano "Ubuntu".Obiettivo dei BRICS, prosegue il ministro, non è neanche il sostituire i meccanismi unilaterali esistenti.Intento del gruppo, piuttosto, il promuovere un ordine mondiale di maggiore equità, policentrico.Tra le tematiche al centro del prossimo imminente vertice, lo sviluppo degli strumenti economici e finanziari del gruppo, come la New Development Bank, ma anche intervenire sulle politiche monetarie, sulle riserve valutarie, sul miglioramento dei meccanismi di pagamento, aumentare il ruolo delle valute nazionali nei regolamenti reciproci, ha concluso il ministro.

