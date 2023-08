https://it.sputniknews.com/20230822/lavrov-e-arrivato-in-sudafrica-per-partecipare-al-vertice-brics-17445248.html

Lavrov è arrivato in Sudafrica per partecipare al vertice BRICS

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov è arrivato a Johannesburg, dove parteciperà al vertice dei BRICS.Il vertice dei BRICS si terrà in Sudafrica da... 22.08.2023, Sputnik Italia

La Russia è rappresentata da Lavrov, mentre il Presidente russo Vladimir Putin parteciperà in videoconferenza. I temi principali del vertice dovrebbero essere l'espansione dell'organizzazione e la transizione alle valute nazionali. Il Ministero degli Esteri sudafricano ha dichiarato in precedenza che 23 Paesi hanno presentato domanda di adesione ai BRICS, mentre altri Paesi hanno espresso interesse a livello informale. Le autorità sudafricane hanno invitato al vertice di Johannesburg i rappresentanti di 67 Paesi del Sud globale e dell'Africa. In precedenza il Ministero degli Esteri cinese aveva espresso opinione favorevole sull'ulteriore espansione dei BRICS.

