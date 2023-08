https://it.sputniknews.com/20230822/il-presidente-russo-putin-interviene-alla-riunione-del-consiglio-sui-progetti-nazionali-17446149.html

Presidente russo Putin: la Russia tra le prime 5 economie del mondo

Presidente russo Putin: la Russia tra le prime 5 economie del mondo

Interviene in videoconferenza il presidente russo Vladimir Putin, in occasione della riunione del Consiglio per lo Sviluppo Strategico e i Progetti Nazionali... 22.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-22T16:59+0200

2023-08-22T16:59+0200

2023-08-22T17:27+0200

russia

vladimir putin

discorso

dichiarazioni

mondo

brics

mosca

cina

india

brasile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/06/15/17314971_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_f446e93e8a9ca38588e6198d82efe12f.jpg

Il presidente russo Vladimir Putin ha parlato in videoconferenza nel quadro del vertice dei BRICS della situazione economico-finanziaria del Paese, mostrando ottimismo, come si evince dalle sue stesse parole, riportate in calce:Il presidente russo ha poi sottolineato nel suo intervento il fatto che le aziende russe stanno occupando le nicchie di settore lasciate vuote dalle società straniere.Parlando ancora di economia e della situazione finanziaria del Paese, Putin ha fatto notare che alla fine del 2022 "la Russia è entrata nella top five delle maggiori economie del mondo e ha superato la Germania":Il capo dello Stato ha aggiunto che una delle cose più importanti è il fatto di aver superato la Germania in particolare in termini di parità di potere d'acquisto, in volume di economia.L'intervento in occasione della riunione del Consiglio per lo Sviluppo Strategico e i Progetti Nazionali che si tiene tradizionalmente ogni sei mesi.

russia

brics

mosca

cina

india

brasile

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, vladimir putin, discorso, dichiarazioni, mondo, brics, mosca, cina, india, brasile