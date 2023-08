https://it.sputniknews.com/20230821/times-ministero-esteri-britannico-elimina-lespressione-stato-ostile-17444321.html

Times: Ministero Esteri britannico elimina l’espressione ‘Stato ostile’

Il Ministero degli Esteri britannico ha chiesto ai funzionari governativi di eliminare l'espressione "Stato ostile" sia nei documenti che nella corrispondenza... 21.08.2023, Sputnik Italia

Secondo la pubblicazione, il rifiuto di tale definizione sarebbe legato agli sforzi di Londra per migliorare le relazioni con Pechino. Tuttavia, la dicitura non viene più utilizzata in relazione anche a Russia, Corea del Nord e Iran. Ulteriori fonti del Times, che hanno preferito mantenere l'anonimato, confermano che la Gran Bretagna avrebbe già sostituito l'espressione ‘Stati ostili’, usata in passato, con le più diplomatiche espressioni ‘attori ostili’, ‘attività di Stato ostile’ e ‘minacce di Stato’.

