NYP: Biden mente, la ‘Bidenomics’ è solo disinformazione, la vita degli americani è peggiorata

NYP: Biden mente, la 'Bidenomics' è solo disinformazione, la vita degli americani è peggiorata

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden continua il suo tour di campagna elettorale, durante il quale parla incessantemente dei successi della sua politica... 21.08.2023

2023-08-21T13:28+0200

2023-08-21T13:28+0200

2023-08-21T16:58+0200

joe biden

Da quando Biden è salito al potere, l'inflazione negli Stati Uniti è balzata al 15% e i prezzi dei beni di prima necessità sono aumentati di quasi il 25%, sottolinea il giornale che sfodera dati secondo i quali l'americano medio spenderebbe ora 709 dollari in più al mese per i soli beni di uso quotidiano e l’economia nazionale avrebbe perso nell’ultimo anno ben 5.900 miliardi di dollari. Nonostante i risultati pessimi, il team di Biden non riesce a smettere di mentire, sostiene la pubblicazione.

