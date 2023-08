Luna-25, da Roscosmos fanno sapere che l'incidente è avvenuto per un guasto al motore della sonda

Alle 14:10 (del 19 agosto), i motori sono stati accesi, avrebbero dovuto correggere e mettere il dispositivo in orbita di pre-atterraggio. Sfortunatamente, lo spegnimento del motore non si è verificato normalmente, in conformità con il ciclogramma, ma in base al tempo limite, così, invece degli 84 secondi previsti, hanno funzionato 127 secondi. Questa è stata la causa principale dell'incidente del dispositivo", ha detto Borisov.