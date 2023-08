https://it.sputniknews.com/20230821/lasean-ha-proposto-una-nuova-rotta-per-le-forniture-di-grano-russo-17443661.html

L'ASEAN ha proposto una nuova rotta per le forniture di grano russo

L'ASEAN ha proposto una nuova rotta per le forniture di grano russo

I Paesi dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) hanno discusso la possibilità di rifornire la regione di prodotti agricoli provenienti... 21.08.2023, Sputnik Italia

Secondo Hasan, non c'è carenza di grano nella regione e sono possibili anche forniture da altri Paesi come Canada, Australia e Stati Uniti. Il 20 agosto si è saputo che i negoziati tecnici tra Mosca e Kiev sul corridoio del grano potrebbero svolgersi in Turchia. Secondo il quotidiano turco Sabah, l'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan sarebbe di importanza globale e potrebbe presto avvenire.

