La Germania intende rafforzare i controlli sugli investimenti in chiave anti-cinese

A voler rendere più importanti i controlli sugli investimenti esteri nel Paese, il ministro Robert Habeck. 21.08.2023, Sputnik Italia

La Germania intende imporre maggiori controlli nel processo di analisi degli investimenti esteri nel Paese grazie a una nuova legge.Almeno stando ad un documento diffuso da media britannici.Se il disegno di legge passerà le votazioni in Parlamento, gli investimenti esteri in Germania subiranno il vaglio dei meccanismi di controllo apposito, oltre che con gli accordi contrattuali.Il ministero economico sta valutando l'eventualità di verificare l'impatto inoltre di nuove stabilimenti costruiti in Germania da società estere.Il ministro tedesco dell'Economia Robert Habeck, in una intervista rilasciata di recente ad Handelsbatt, ha rimproverato ai fornitori delle telecomunicazioni del Paese l'utilizzo della tecnologia cinese della Huawei per le reti 5G.L'iniziativa legislativa si inserisce nel quadro della tendenza anche da parte degli Stati Uniti per ridurre la dipendenza tecnologico-strategica nei confronti della Cina.La forte dipendenza delle economie occidentali dalla Cina ha portato molti politici europei e statunitensi a fare sempre più riferimento a una strategia di "riduzione del rischio".

