La Cina sostiene l'allargamento dei BRICS

La Cina sostiene l'allargamento dei BRICS

La Cina sostiene il processo di allargamento dei BRICS, ha dichiarato il servizio stampa del Ministero degli Esteri cinese a RIA Novosti in vista del vertice... 21.08.2023, Sputnik Italia

Il ministero ha sottolineato che Pechino è pronta a collaborare con i partner BRICS per sostenere il lavoro del Sudafrica come Paese presidente, organizzare congiuntamente varie attività all'interno dell'associazione,Il vertice dei BRICS si terrà a Johannesburg il 22-24 agosto e vi parteciperanno i leader di Cina, India, Brasile e Sudafrica, mentre la Russia sarà rappresentata dal ministro degli Esteri Sergei Lavrov. Il Presidente Vladimir Putin ha dichiarato che parteciperà all'incontro in videoconferenza. I BRICS riuniscono Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, ma di recente almeno 19 Stati hanno espresso il desiderio di aderire al blocco economico, tra cui Argentina, Iran, Algeria, Tunisia, Turchia, Arabia Saudita ed Egitto.

