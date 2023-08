Il Sudafrica riceve oltre 5 miliardi di dollari dalla Banca BRICS per progetti infrastrutturali

"Il Sudafrica ha beneficiato della Nuova Banca di Sviluppo, istituita dai Paesi BRICS nel 2015. Il nostro Paese è stato finanziato dalla banca in diversi progetti infrastrutturali per un valore di 100 miliardi di rand in settori quali strade, acqua ed energia", ha dichiarato Ramaphosa, parlando alla nazione in vista del vertice dei BRICS, che si terrà a Johannesburg dal 22 al 24 agosto.