Governo di Kiev presto al negoziato: l'occidente lo preferisce dopo il fallimento militare

Governo di Kiev presto al negoziato: l'occidente lo preferisce dopo il fallimento militare

Dal quotidiano tedesco Tagesspiegel la notizia che sarà proprio l'occidente a portare la giunta di Kiev sulla strada della trattativa, alla luce del fallimento... 21.08.2023

2023-08-21T17:40+0200

2023-08-21T17:40+0200

2023-08-21T17:40+0200

Tutto lascia presagire - stando al quotidiano - che la decisiva controffensiva annunciata delle forze ucraine non porterà ad alcun risultato concreto, la qual cosa vedrebbe come principale conseguenza un atteggiamento più cauto da parte statunitense nel suo supporto militare a Kiev.Stesso atteggiamento da parte dei paesi europei i quali pur garantendo all'Ucraina un formale sostegno militare, potrebbero addirittura esercitare la propria influenza in direzione opposta, ovvero spingerne il governo alle trattative di pace con Mosca.Un quadro della situazione che sembrerebbe in sintonia con le esternazioni di Stian Jensen, segretario generale dell'Alleanza Atlantica, dalle quali è parsa emergere un'apertura sul piano delle concessioni territoriali alla Russia da parte ucraina. Tutti segnali che in un prossimo futuro, il governo ucraino potrebbe essere portato al tavolo dei trattati dai suoi stessi alleati.

