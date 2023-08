https://it.sputniknews.com/20230821/erdogan-sul-possibile-intervento-dellecowas-in-niger-non-lo-ritengo-giusto-17444803.html

Erdogan sul possibile intervento dell'ECOWAS in Niger: non lo ritengo giusto

Il presidente della Turchia Tariq Recep Erdogan è intervenuto circa un eventuale intervento in Niger di un contingente dell'ECOWAS, bollandolo come... 21.08.2023, Sputnik Italia

Ha espresso contrarietà il presidente turco Tariq Recep Erdogan circa un eventuale intervento militare da parte dei Paesi dell'ECOWAS in Niger:Il politico turco ha inoltre sottolineato come Paesi come Mali e Burkina Faso abbiano anch'essi espresso la propria contrarietà all'idea, perché come evidenziato, ciò vorrebbe dire lo scatenarsi di una guerra contro queste entità statali.

