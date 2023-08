https://it.sputniknews.com/20230821/brics-dal-brasile-presidente-lula-esprime-la-volonta-discutere-leconomia-personalmente-con-putin-17443740.html

Brics, dal Brasile presidente Lula esprime la volontà discutere l'economia personalmente con Putin

Brics, dal Brasile presidente Lula esprime la volontà discutere l'economia personalmente con Putin

Il prossimo vertice dei BRICS aprirà i lavori il 22 agosto, a Johannesburg. Il presidente brasiliano Lula ha espresso il desiderio di discutere dell''ordine... 21.08.2023, Sputnik Italia

Ad esprime il desiderio di discutere personalmente con il suo omologo russo Vladimir Putin circa l'ordine del giorno del prossimo vertice dei Paesi del BRICS lo stesso presidente del Brasile, Inácio Lula da Silva.Il vertice aprirà i lavori questo martedì.A guidare la delegazione della Federazione Russa, il ministro degli Esteri, Sergey Lavrov.Lula sottolinea che al vertice si discuterà la possibilità di utilizzare delle valide alternative monetarie per poter aumentare il commercio tra i membri, oltre che mediante utilizzo delle monete nazionali.L'intento è ovviamente la riduzione dalla dipendenza nei confronti delle monete estere.Il verticeIl vertice si terrà a Johannesburg dal 22 al 24 agosto. Tra gli invitati, 54 paesi africani.Da parte russa, oltre al ministro Lavrov, interverrà in collegamento da remoto il presidente russo Vladimir Putin.L'incontro rappresenterà uno dei più importanti incontri diplomatici ed economici, se non il maggiore, che coinvolga capi di Stato e le somme cariche politiche dei maggiori paesi del mondo per popolazione e crescita.Al vertice numerosi i Paesi poi che proporranno formalmente una candidatura per poter aderire all'Organizzazione, si va dall'Argentina fino all'Arabia Saudita e il Vietnam.

