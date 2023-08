https://it.sputniknews.com/20230820/szijjrt-la-serbia-e-pronta-a-incrementare-il-transito-di-gas-russo-in-ungheria-17441860.html

Szijjártó: la Serbia è pronta a incrementare il transito di gas russo in Ungheria

La Serbia incrementerà il transito di gas russo verso l'Ungheria in caso di divieto di passaggio traverso l'Ucraina 20.08.2023, Sputnik Italia

forniture di gas all'ungheria

primo ministro della serbia

gas russo

La Serbia ha confermato che sarà in grado di garantire un maggiore transito di gas dalla Russia all'Ungheria se il passaggio attraverso l'Ucraina viene fermato, ha comunicato il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto.In passato aveva affermato che il gas russo in arrivo in Ungheria attraverso l'Ucraina, avrebbe potuto essere reindirizzato tramite il "canale turco" nel caso che il transito fosse stato interrotto dopo il 2024.

