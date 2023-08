https://it.sputniknews.com/20230820/roscosmos-ha-comunicato-che-la-stazione-luna-25-si-e-schiantata-sulla-superficie-17441745.html

Roscosmos ha comunicato che la stazione Luna-25 si è schiantata sulla superficie

Roscosmos ha comunicato che la stazione Luna-25 si è schiantata sulla superficie

Secondo i calcoli preliminari, la stazione automatica ‘Luna-25’ è entrata in un'orbita non calcolata, dopodiché si è schiantata sulla Luna e ha cessato di... 20.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-20T11:18+0200

2023-08-20T11:18+0200

2023-08-20T11:18+0200

luna

spazio

russia

roskosmos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/08/0a/17420978_0:73:750:495_1920x0_80_0_0_87c5ee479667463ee9543596e5d1c3c6.jpg

"Secondo i risultati delle analisi preliminari, in relazione alla deviazione dei parametri effettivi dell'impulso rispetto a quelli calcolati, la navicella ‘Luna-25’ si è spostata in un'orbita non calcolata e ha cessato di esistere a seguito della collisione con la superficie della Luna" - si legge nel comunicato.Roscosmos ha spiegato che il 19 agosto è stato dato un impulso alla stazione per passare a un'orbita ellittica pre-lancio. Alle 14:57 circa la comunicazione con "Luna-25" si è interrotta. Le misure per cercare la navicella e ripristinare la comunicazione con essa non hanno dato alcun risultato.L'11 agosto è stato lanciato dal cosmodromo di Vostochny un razzo Soyuz 2.1b con lo stadio superiore Fregat e Luna-25 installata a bordo. Pochi minuti dopo, Fregat è entrato nell'orbita terrestre e un'ora e 20 minuti dopo il decollo ha diretto la stazione su una traiettoria di volo verso la Luna. Durante il volo, la stazione ha corretto due volte la traiettoria e il 16 agosto, dopo aver emesso due impulsi di frenata, è entrata nell'orbita lunare a un'altezza di circa 100 chilometri.Durante il volo, la stazione ha trasmesso alla Terra i dati degli strumenti scientifici e diverse fotografie, tra cui un'immagine del cratere Zeeman al Polo Sud della Luna. L'atterraggio della stazione sulla Luna a nord del cratere Boguslavsky, sul lato visibile, era previsto per il 21 agosto. L'obiettivo principale della missione era studiare il suolo del satellite naturale della Terra per verificare la presenza di ghiaccio.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

luna, spazio, russia, roskosmos