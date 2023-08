https://it.sputniknews.com/20230820/niger-la-delegazione-ecowas-lascia-il-paese-17441956.html

Niger, la delegazione ECOWAS lascia il Paese

La delegazione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale ha lasciato il Niger. 20.08.2023

Come riferito da Al Arabiya, la delegazione degli Stati dell'Ecowas, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, ha lasciato il Niger, dopo la visita "lampo" di ieri.Stando a quanto specificato nella nota, i negoziati con i ribelli non hanno portato i risultati dovuti.Intanto ai rappresentanti di Nazioni Unite e dell'Unione Africana è stato vietato l'ingresso nel Paese.La delegazione era arrivata ieri, accolta all'aeroporto della capitale da una rappresentanza del governo istituitosi con il golpe militare dello scorso 27 luglio.La stessa è riuscita nell'intento di incontrare il presidente deposto, ma i colloqui con la parte attualmente al potere non ha portato risultati di sorta.Il 30 luglio l'ECOWAS ha minacciato ritorsioni, anche con l'uso della forza, nel tentativo di riportare al potere il presidente deposto.

