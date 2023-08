https://it.sputniknews.com/20230820/la-russia-fornisce-alla-cina-il-627-di-gas-naturale-in-piu-rispetto-allanno-prima-17441515.html

La Russia fornisce alla Cina il 62,7% di gas naturale in più rispetto all'anno prima

La Russia fornisce alla Cina il 62,7% di gas naturale in più rispetto all'anno prima

La Russia ha fornita 4.46 milioni di tonnellate di gas naturale per un valore di 2,98 miliardi di dollari alla Cina tra il gennaio e il luglio 2023, ossia il... 20.08.2023, Sputnik Italia

Nel gennaio-luglio 2022, la Cina ha acquistato 2,74 tonnellate di gas naturale (LNG) dalla Russia, e calcolando l'intero anno, Pechino ha importato 6,485 milioni di tonnellate dalla Russia per 6,732 miliardi di dollari.L'Australia è rimasta il primo fornitore di LNG per la Cina nei primi sette mesi del 2023, con esportazioni per 13,5 milioni di tonnellate di LNG per un valore di 8,3 miliardi di dollari, seguita dal Qatar con 9,51 milioni di tonnellate per un valore di 6,1 miliardi di dollari. La Russia è stata il terzo maggiore fornitore, secondo i dati doganali.. Gli Stati Uniti hanno esportato in Cina solo 1.270 tonnellate di LNG per 867,3 milioni di dollari durante questo periodo.Le forniture gas naturale russo alla Cina sono aumentate nel periodo gennaio-luglio 2023 di quasi il 100% (98,98%) e ammontano a 3,942 miliardi di dollari. La dogana cinese non pubblica dati sul volume delle forniture, ma solo informazioni finanziarie.La cifra ha quasi raggiunto il livello dell'intero 2022,, anno in cui il valore totale delle esportazioni di gas naturale russo verso la Cina ha raggiunto i 3,98 miliardi di dollari.

