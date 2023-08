https://it.sputniknews.com/20230820/la-difesa-aerea-impedisce-lattacco-di-un-drone-ucraino-a-mosca-17441433.html

La difesa aerea impedisce l'attacco di un drone ucraino a Mosca

Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha dichiarato che nella notte le forze di difesa aerea hanno fermato un drone ucraino in volo verso Mosca da sud."Nella... 20.08.2023, Sputnik Italia

Più tardi, in giornata, il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che il drone è stato soppresso dalla guerra elettronica e, avendo perso il controllo, si è schiantato in un'area deserta.Il ministero ha aggiunto che non ci sono state vittime o danni dovuti allo schianto del drone. L'Ucraina ha inviato droni in territorio russo quasi quotidianamente da quando Kiev ha lanciato la sua controffensiva all'inizio di giugno.

