Il presidente cubano Diaz-Canel parteciperà al vertice dei BRICS

"Nelle prossime ore ci recheremo nella nostra amata Africa per effettuare visite ufficiali in Angola, Mozambico e Namibia e per partecipare al vertice dei BRICS che si terrà in Sudafrica. Si tratta di Paesi fratelli con i quali siamo uniti da una storia segnata da un'incrollabile solidarietà. È la prima volta che Cuba partecipa al vertice dei BRICS e lo fa anche come presidente del G77 più la Cina. Sosterremo la promozione di un coordinamento efficace tra entrambi i meccanismi per proteggere le rivendicazioni dei Paesi del Sud globale". La presidenza del G-77 più Cina è passata a Cuba per la prima volta nella storia dell'associazione. La decisione di creare la struttura venne presa durante una riunione dei ministri dei Paesi in via di sviluppo di Asia, Africa e America Latina nel 1964.All'inizio, il numero di Paesi partecipanti all'organizzazione era 77. Oggi è la più grande organizzazione interstatale di Paesi in via di sviluppo, che agisce nell'ambito delle Nazioni Unite e riunisce 134 Stati con una popolazione totale di oltre 6 miliardi di persone. Il vertice BRICS si terrà a Johannesburg il 22-24 agosto e sarà presieduto dal Sudafrica. Secondo il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione della Repubblica, Naledi Pandor, i leader dei BRICS discuteranno la questione dell'espansione dell'organizzazione durante il vertice.

