https://it.sputniknews.com/20230820/il-comandante-delle-forze-di-terra-iraniane-a-mosca-per-colloqui-bilaterali--17441633.html

Il comandante delle forze di terra iraniane a Mosca per colloqui bilaterali

Il comandante delle forze di terra iraniane a Mosca per colloqui bilaterali

Il generale Kioumars Heydari, comandante delle forze armate di terra iraniane, è arrivato a Mosca su invito ufficiale 20.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-20T13:30+0200

2023-08-20T13:30+0200

2023-08-20T13:30+0200

iran

relazioni russia-iran

ministero della difesa della federazione russa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/198/64/1986482_0:61:3427:1988_1920x0_80_0_0_c714943dfc3ab8f91e9cdef5accc676c.jpg

All'arrivo a Mosca, il generale Heydari è stato accolto dall'ambasciatore iraniano in Russia, Kazem Jalali, e da alti funzionari dell'esercito russo, ha riferito domenica l'IRNA.Il generale Heydari è in visita a Mosca su invito del comandante in capo delle forze armate di terra della Russia, il generale Oleg Salyukov.Durante la sua visita, terrà colloqui con la sua controparte russa su varie questioni e visiterà alcuni centri tecnici e di addestramento nel paese.Ha anche in programma di incontrare alcuni funzionari presso le forze armate russe e il Ministero della Difesa.

iran

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

iran, relazioni russia-iran, ministero della difesa della federazione russa